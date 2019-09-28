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РИА Новости

Президент Грузии призвала к диалогу с Россией

12:11 28.09.2019 (обновлено: 02:01 29.09.2019)
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© SputnikПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 28 сен — РИА Новости. Грузия должна пытаться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В четверг МИД России сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.
"Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе", — заявила Зурабишвили журналистам в субботу, комментируя встречу министров.
Глава государства также приветствует реакцию Запада, который позитивно оценил факт прошедшей встречи глав МИД двух стран. По словам Зурабишвили, "в Грузии нет русофобии".
Между Россией и Грузией в данный момент не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Саломе ЗурабишвилиРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Похоже на то, что все вассалы США получили команду имитировать мирные намерения в отношениях с Россией. Только веры им нет никакой.
28 сентября, 12:49
Владимир Белогорский
11862000
Очем диадог? Вы нам не нужны.
28 сентября, 12:52
сергей карпухин
11822101
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