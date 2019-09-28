Президент Грузии призвала к диалогу с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси

© Sputnik Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 сен — РИА Новости. Грузия должна пытаться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В четверг МИД России сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.

"Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе", — заявила Зурабишвили журналистам в субботу, комментируя встречу министров.

Глава государства также приветствует реакцию Запада, который позитивно оценил факт прошедшей встречи глав МИД двух стран. По словам Зурабишвили, "в Грузии нет русофобии".