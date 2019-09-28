СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, бригаду скорой помощи режиссеру вызвали жена и дочь.
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.
Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.