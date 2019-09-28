СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.

Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.