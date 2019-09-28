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РИА Новости

СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

12:02 28.09.2019 (обновлено: 12:25 28.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Леонид Хейфец
Режиссер Леонид Хейфец
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, бригаду скорой помощи режиссеру вызвали жена и дочь.
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.
Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.
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Обсудить 54
Леонид ХейфецМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Богема она вся такая странная... Комедианты, возведенные в ранг, это страшная весч!!!😂😂😂
28 сентября, 12:44
Felix D
8240305
Обычная режиссура в субботний день. Творческая интеллигенция оттягивается.
28 сентября, 12:26
vvab6
57150507
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