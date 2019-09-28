Победителем конкурса на лучший комикс о Винни-Пухе стал режиссер из Липецка

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Режиссер из Липецка Владимир Ли победил в конкурсе анимированных комиксов о Винни Пухе, который проводил "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров", сообщает пресс-служба студии.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Четвертого сентября юбилей отмечает картина "Винни Пух". Специально к этому событию проводился конкурс "живых комиксов".

"Победителем стал режиссер из Липецка Владимир Ли, создавший фильм о любимом персонаже. Это трогательный мультфильм, по сюжету которого главный герой отправляется в детство, чтобы поздравить Винни Пуха с юбилеем", — сказали в пресс-службе.

Всего на конкурс поступили 74 работы от профессионалов и художников-любителей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Северска и многих других городов. Оценивали работы, в частности, режиссер и руководитель мастерской в объединении авторской анимации киностудии "Союзмультфильм" Игорь Ковалев, художественный руководитель Национальной анимационной премии "Икар" и шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков и другие эксперты.