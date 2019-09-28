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РИА Новости

Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов

11:38 28.09.2019 (обновлено: 12:40 28.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
В видео под названием "Я высушу это болото" идет речь о скандале с увольнением бывшего генпрокурора Украины, занимавшегося расследованием деятельности компании сына Байдена.

"Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов за увольнение генпрокурора, расследовавшего дело компании его сына. Но когда Трамп попросил Украину расследовать это на предмет коррупции, демократы решили запустить процедуру импичмента", — говорит закадровый голос на видео.

Ролик также содержит кадры со встреч Байдена с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-премьером Арсением Яценюком.

"Демократы проиграли выборы, и теперь они хотят фальсифицировать эти. Не дайте им сделать это", — говорится в конце видео.

Ранее демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп обвинения отрицает.
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