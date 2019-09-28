Рэперы проникли в полицейский участок, чтобы снять клип

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Группа молодых рэперов воспользовалась помещением полицейского участка в мигрантском районе Брюсселя Моленбек для съемки видеоклипа.

В служебное время они внесли в холл скамейку, музыкальную колонку и, не смущаясь, начали петь, снимая все на телефоны, видео инцидента распространилось в соцсетях.

На инцидент в районном участке полиции обратили внимание местные СМИ, когда в соцсетях появилось видео группы New school, которая ранее уже снимала свои клипы в самых неожиданных местах, руководствуясь принципом "пою рэп, где хочу".

На видео запечатлены четыре человека, которые несут к главному входу в участок внушительного размера музыкальную колонку и позаимствованную из близлежащего сквера скамейку.

Они беспрепятственно проходят в холл, где находятся дежурные офицеры, не спеша устанавливают скамейку, затем включают музыку и начинают петь, снимая все происходящее на камеры мобильных телефонов.

Примерно через 20 секунд в общее помещение вышел полицейский и попросил покинуть участок. Однако молодые люди не сразу подчинились требованию сотрудника и еще в течение 20 секунд продолжали активно петь и танцевать.