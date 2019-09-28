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РИА Новости
Культура

Рэперы проникли в полицейский участок, чтобы снять клип

13:31 28.09.2019
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© Liveleak.comСкриншот видео, где группа молодых людей вторглась в полицейский участок
Скриншот видео, где группа молодых людей вторглась в полицейский участок
© Liveleak.com
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Группа молодых рэперов воспользовалась помещением полицейского участка в мигрантском районе Брюсселя Моленбек для съемки видеоклипа.
В служебное время они внесли в холл скамейку, музыкальную колонку и, не смущаясь, начали петь, снимая все на телефоны, видео инцидента распространилось в соцсетях.
На инцидент в районном участке полиции обратили внимание местные СМИ, когда в соцсетях появилось видео группы New school, которая ранее уже снимала свои клипы в самых неожиданных местах, руководствуясь принципом "пою рэп, где хочу".
На видео запечатлены четыре человека, которые несут к главному входу в участок внушительного размера музыкальную колонку и позаимствованную из близлежащего сквера скамейку.
Они беспрепятственно проходят в холл, где находятся дежурные офицеры, не спеша устанавливают скамейку, затем включают музыку и начинают петь, снимая все происходящее на камеры мобильных телефонов.
Примерно через 20 секунд в общее помещение вышел полицейский и попросил покинуть участок. Однако молодые люди не сразу подчинились требованию сотрудника и еще в течение 20 секунд продолжали активно петь и танцевать.
Комментируя инцидент в СМИ, представитель районной полиции не уточнил, были ли задержаны "исполнители", но их личности были установлены.
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