Главы МИД Армении и Ирана обсудили вопрос участия Роухани в саммите ЕАЭС

ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Главы МИД Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Джавад Зариф обсудили в Нью-Йорке предстоящий саммит ЕАЭС в Ереване и участие в нем иранского президента Хасана Роухани, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась накануне в штаб-квартире ООН.

"Министры коснулись повестки армяно-иранских дружественных отношений, высоко оценив регулярность встреч и контактов на различных уровнях. В этой связи, стороны рассмотрели вопросы, связанные с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Армении (1 октября – ред.) и участием президента Ирана Хасана Роухани", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.