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РИА Новости

Главы МИД Армении и Ирана обсудили вопрос участия Роухани в саммите ЕАЭС

11:26 28.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Главы МИД Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Джавад Зариф обсудили в Нью-Йорке предстоящий саммит ЕАЭС в Ереване и участие в нем иранского президента Хасана Роухани, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что встреча состоялась накануне в штаб-квартире ООН.
"Министры коснулись повестки армяно-иранских дружественных отношений, высоко оценив регулярность встреч и контактов на различных уровнях. В этой связи, стороны рассмотрели вопросы, связанные с заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Армении (1 октября – ред.) и участием президента Ирана Хасана Роухани", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.
По данным пресс-службы, главы внешнеполитических ведомств Армении и Ирана проинформировали друг друга о своих позициях и подходах по ряду актуальных региональных и международных вопросов. "Стороны придали важное значение укреплению мира и международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
10 июня, 11:30РИА Новости
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