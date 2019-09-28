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РИА Новости

На борту горящего в Южной Корее судна находились десять россиян

11:25 28.09.2019 (обновлено: 16:31 28.09.2019)
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© REUTERS / YonhapПожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Десять россиян были на борту горящего в южнокорейском порту Ульсан судна, сообщило РИА Новости генконсульство в Пусане со ссылкой на капитана корабля.
"По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьезно не пострадал, все моряки были эвакуированы. Госпитализация никому не потребовалась", — сообщил РИА Новости представитель консульства.
Со слов капитана, на судне не велось ремонтных либо погрузочных работ. Причины возгорания выясняют южнокорейские правоохранительные органы.
"Генеральное консульство находится в контакте с капитаном судна, агентирующей компанией и полицией Ульсана. Продолжаем следить за развитием данной ситуации", — добавили в консульстве.
По данным агентства Ренхап, взрыв на грузовом судне Stolt Groenland, которое следовало под флагом Каймановых островов, прогремел около 10:51 по местному времени (4:51 мск). После этого начался пожар, огонь быстро перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура.
По данным южнокорейских СМИ, в результате пожара пострадали трое моряков, девять служащих порта, осуществлявших разгрузку судна Bow Dalian, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
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Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
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