На борту горящего в Южной Корее судна находились десять россиян

Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Десять россиян были на борту горящего в южнокорейском порту Ульсан судна, сообщило РИА Новости генконсульство в Пусане со ссылкой на капитана корабля.

"По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьезно не пострадал, все моряки были эвакуированы. Госпитализация никому не потребовалась", — сообщил РИА Новости представитель консульства.

Со слов капитана, на судне не велось ремонтных либо погрузочных работ. Причины возгорания выясняют южнокорейские правоохранительные органы.

"Генеральное консульство находится в контакте с капитаном судна, агентирующей компанией и полицией Ульсана. Продолжаем следить за развитием данной ситуации", — добавили в консульстве.

По данным агентства Ренхап, взрыв на грузовом судне Stolt Groenland, которое следовало под флагом Каймановых островов, прогремел около 10:51 по местному времени (4:51 мск). После этого начался пожар, огонь быстро перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура.