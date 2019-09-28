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РИА Новости

Экипаж горящего в Южной Корее танкера пока не обращался в профсоюз

11:23 28.09.2019 (обновлено: 11:52 28.09.2019)
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© REUTERS / YonhapПожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский профсоюз моряков пока не получал обращений от экипажа горящего в Южной Корее танкера Stolt Groenland, сообщил РИА Новости представитель РПСМ.
По данным агентства Ренхап, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв. После этого начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа – граждане России и Филиппин. Как сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля, десять россиян были на борту горящего в порту Ульсан судна, никто не пострадал.
"Пока нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступали ли в РПСМ обращения от моряков с танкера Stolt Groenland.
Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих (ITF), моряки этого судна защищены коллективным договором с федерацией, который истекает 30 сентября. По данным портала Equasis, владелец судна - компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Slolt Nielsen).
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Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно. Они также были эвакуированы.
К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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