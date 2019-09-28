Экипаж горящего в Южной Корее танкера пока не обращался в профсоюз

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский профсоюз моряков пока не получал обращений от экипажа горящего в Южной Корее танкера Stolt Groenland, сообщил РИА Новости представитель РПСМ.

По данным агентства Ренхап, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв. После этого начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа – граждане России и Филиппин. Как сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля, десять россиян были на борту горящего в порту Ульсан судна, никто не пострадал.

"Пока нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступали ли в РПСМ обращения от моряков с танкера Stolt Groenland.

Согласно порталу Международной федерации транспортных рабочих (ITF), моряки этого судна защищены коллективным договором с федерацией, который истекает 30 сентября. По данным портала Equasis, владелец судна - компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Slolt Nielsen).

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно. Они также были эвакуированы.