Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва на судне, находившемся в южнокорейском порту Ульсан.
Взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland. На нем под флагом Каймановых островов перевозили нефтепродукты.
По данным генконсульства, на борту судна находились десять российских моряков, никто из них в результате пожара не пострадал.
Всего на борту танкера было 25 моряков. По данным южнокорейских СМИ, в результате пожара пострадали 18 человек — трое моряков, девять служащих порта, осуществлявших разгрузку судна Bow Dalian, один пожарный и пятеро сотрудников морской полиции. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.