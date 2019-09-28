Момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва на судне, находившемся в южнокорейском порту Ульсан.

Взрыв произошел на грузовом судне Stolt Groenland. На нем под флагом Каймановых островов перевозили нефтепродукты.

По данным генконсульства, на борту судна находились десять российских моряков, никто из них в результате пожара не пострадал.