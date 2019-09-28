Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Физиологическая старость в некоторых случаях может препятствовать развитию злокачественных опухолей. Соответствующие данные опубликованы в журнале Aging Cell.
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
Специалисты пришли к выводу, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. В частности, старение тканей обуславливает не только появление новых мутаций, но и замедляет деление мутировавших клеток, что значительно затрудняет развитие онкологии.
Как отметили исследователи, полученные выводы могут объяснить случаи снижения заболеваемости раком в преклонном возрасте.
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