Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T13:18Z
https://ria.ru/20190928/1559230314.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1036x0_80_0_0_a02410cb1c1ef3a9d2bf07e2534cb8e4.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

11:12 28.09.2019 (обновлено: 13:18 28.09.2019)
63922
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Физиологическая старость в некоторых случаях может препятствовать развитию злокачественных опухолей. Соответствующие данные опубликованы в журнале Aging Cell.
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
Специалисты пришли к выводу, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. В частности, старение тканей обуславливает не только появление новых мутаций, но и замедляет деление мутировавших клеток, что значительно затрудняет развитие онкологии.
Как отметили исследователи, полученные выводы могут объяснить случаи снижения заболеваемости раком в преклонном возрасте.
Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
22 сентября, 14:39РИА Новости
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
1511938281723
Обсудить 11
ЛиверпульРИА Наука
Популярные комментарии
Главная причина рака — это плохая судьба, обусловленная нашими этическими ошибками. Одной из главных составляющих Любви является Сострадание ко всем живым существам. Убийства — ради собственного чревоугодия являются суперэгоистичной "любовью" к себе — т.е. ярким извращением Любви. В том числе, рак, даётся, от употребления в пищу мяса, невинных существ
28 сентября, 13:41
Виталий Уткин
020028
Рекомендуем
Ссора в семье
Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествии вдвоем
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Лента
новостей
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Режиссер Леонид Хейфец
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Чай
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Нашивки сотрудников МЧС России
Новые правила не запрещают курить на балконах, заявили в МЧС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Эксперт на Украине высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния