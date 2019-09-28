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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Победителей фестиваля Союзного государства наградили в Ростове

11:10 28.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Победителей фестиваля "Молодежь — за Союзное государство" наградили в пятницу в рамках заключительного концерта в театре драмы имени Максима Горького в Ростове-на-Дону.
Мероприятия 14-го фестиваля прошли с 23 по 27 сентября в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. В них приняли участие не менее 300 участников из России и Белоруссии.
"Звания лауреатов и дипломы первой степени, а также специальные призы фестиваля получают Ильдар Абдуллин (Оренбург) и Анна Зайцева (Минск)", - объявил ведущий.
Звания лауреатов и дипломы второй степени получили Родион Межевич (Москва) и Ольга Носова (Калининград), третьей степени - Елена Фрейман (Москва),
Анастасия Федорова (Бобруйск) и
Диана Божко (Молодечно). Все лауреаты получили специальные призы фестиваля.
Фестиваль Молодежь – за Союзное государство
24 сентября, 14:03Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Фестиваль Союзного государства стал "трамплином" для многих артистов
Также жюри фестиваля учредило специальные дипломы "За волю к победе" (победитель - Мила Старорусова, Минск), "За национальный колорит" (Александра Романовская, Могилев), "За сохранение классических традиций" (Дмитрий Исаев, Ростов-на-Дону), "За юношеский задор" (Ваня Здонюк, Минск), "Специальный приз председателя жюри" (Ксения Фуркало, Воронеж).
Фестивальные мероприятия в этом году посвящены Году театра, празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также особенностью фестиваля стало его проведение в год 20-летия создания Союзного государства.
Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии является инициатором фестиваля, цель которого - создание единого культурного пространства, сохранение преемственности традиций в области культуры и искусства.
Фестиваль проводится с 2006 года. В первый год он состоялся в Анапе и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года фестиваль проводится в Ростовской области.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСоюзное государствоРостов-на-ДонуОбщество
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