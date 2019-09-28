Победителей фестиваля Союзного государства наградили в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Победителей фестиваля "Молодежь — за Союзное государство" наградили в пятницу в рамках заключительного концерта в театре драмы имени Максима Горького в Ростове-на-Дону.

Мероприятия 14-го фестиваля прошли с 23 по 27 сентября в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. В них приняли участие не менее 300 участников из России и Белоруссии.

"Звания лауреатов и дипломы первой степени, а также специальные призы фестиваля получают Ильдар Абдуллин (Оренбург) и Анна Зайцева (Минск)", - объявил ведущий.

Звания лауреатов и дипломы второй степени получили Родион Межевич (Москва) и Ольга Носова (Калининград), третьей степени - Елена Фрейман (Москва),

Анастасия Федорова (Бобруйск) и

Диана Божко (Молодечно). Все лауреаты получили специальные призы фестиваля.

Также жюри фестиваля учредило специальные дипломы "За волю к победе" (победитель - Мила Старорусова, Минск), "За национальный колорит" (Александра Романовская, Могилев), "За сохранение классических традиций" (Дмитрий Исаев, Ростов-на-Дону), "За юношеский задор" (Ваня Здонюк, Минск), "Специальный приз председателя жюри" (Ксения Фуркало, Воронеж).

Фестивальные мероприятия в этом году посвящены Году театра, празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также особенностью фестиваля стало его проведение в год 20-летия создания Союзного государства.

Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии является инициатором фестиваля, цель которого - создание единого культурного пространства, сохранение преемственности традиций в области культуры и искусства.