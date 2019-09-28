МЧС ликвидирует разлив нефтепродуктов на трех улицах Комсомольска

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Масштабный разлив нефтепродуктов произошёл на трёх улицах Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"Разлив произошёл на трёх улицах. Проверку проводит полиция. Сотрудники МЧС проводят смыв, задействована администрация на уборку территории", - сказал собеседник.

В администрации города РИА Новости сообщили, что ЧП произошло на проспекте Первостроителей, протяженность - 2200 метров, площадь 67 тысяч квадратных метров, на улице Шиханова - протяженность 400 метров, площадь 3,5 тысячи квадратных метров, на улице Васянина - протяженность 1,2 километра, площадь - 10 тысяч квадратных метров.

"На проспекте в течение дня смывали нефтепродукты, на улицах Васянина и Шиханова нефтепродукты впитались в асфальт, так как он недавно уложен. Скорее всего, придётся снимать верхний слой и заново укладывать", - отметил собеседник.