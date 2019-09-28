В Сирию за сутки вернулись свыше тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 108 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 438 человек (женщин – 132, детей – 223), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 670 человек (женщин – 201, детей – 342)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск) 2,4 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 30 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.