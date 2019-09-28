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РИА Новости
Ядерные технологии

Медведев отметил достижения работников атомной отрасли на мировом рынке

10:47 28.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их достижения открывают новые перспективы на мировом рынке ядерных технологий, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Двадцать восьмого сентября отмечается профессиональный праздник – День работника атомной промышленности.
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"Успехи отрасли – это прежде всего люди, их глубокие знания, самоотверженный труд и талант. Ваши достижения открывают новые перспективы на мировом рынке ядерных технологий. Особая благодарность – ветеранам атомной промышленности, которые всегда оставались верны своему призванию, а сегодня передают бесценный опыт молодым специалистам", - говорится в поздравлении.
По словам премьера, работники уделяют большое внимание "развитию малой и средней атомной генерации, строительству плавучих АЭС и атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики". Он отметил, что исследования и разработки российских учёных-атомщиков активно применяются не только в энергетике, но и в медицине, фундаментальной и прикладной науке, на транспорте.
"Желаю вам здоровья, новых достижений и всего самого доброго", - заключил Медведев.
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Ядерные технологииДмитрий МедведевРоссия
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