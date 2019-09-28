Медведев отметил достижения работников атомной отрасли на мировом рынке

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их достижения открывают новые перспективы на мировом рынке ядерных технологий, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Двадцать восьмого сентября отмечается профессиональный праздник – День работника атомной промышленности.

"Успехи отрасли – это прежде всего люди, их глубокие знания, самоотверженный труд и талант. Ваши достижения открывают новые перспективы на мировом рынке ядерных технологий. Особая благодарность – ветеранам атомной промышленности, которые всегда оставались верны своему призванию, а сегодня передают бесценный опыт молодым специалистам", - говорится в поздравлении.

По словам премьера, работники уделяют большое внимание "развитию малой и средней атомной генерации, строительству плавучих АЭС и атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики". Он отметил, что исследования и разработки российских учёных-атомщиков активно применяются не только в энергетике, но и в медицине, фундаментальной и прикладной науке, на транспорте.