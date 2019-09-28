Генконсульство проверяет данные о россиянах на горящем судне в Ульсане

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в южнокорейском Пусане проверяет информацию о россиянах на горящем грузовом судне в порту города Ульсан, находится в контакте с местными властями, сообщили РИА Новости в консульстве.

"Мы получили информацию, сейчас ее проверяем. Находимся в контакте с полицией и властями по этому поводу", - сообщили в консульстве.

По данным агентства Ренхап, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв. После этого начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа – граждане России и Филиппин. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, среди 25 моряков - 10 россиян или украинцев, в том числе капитан.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно. Они также были эвакуированы.