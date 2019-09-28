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РИА Новости

Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за пьяных пассажиров

10:28 28.09.2019 (обновлено: 12:05 28.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Борт, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулся на стоянку из-за неадекватного поведения двух пьяных пассажиров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров", — сообщила Волк.
По ее словам, 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался попасть в кабину пилотов. Другой пассажир — 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета. Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть.
Согласно сообщению, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных. В отношении первого из них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Другой привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
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Ирина ВолкпьянствоДомодедово (аэропорт)Москва
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