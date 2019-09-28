Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за пьяных пассажиров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Борт, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулся на стоянку из-за неадекватного поведения двух пьяных пассажиров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров", — сообщила Волк.

По ее словам, 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался попасть в кабину пилотов. Другой пассажир — 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета. Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть.