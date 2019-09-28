Пушков прокомментировал сообщения об отставке Волкера

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало.

По словам Пушкова, возможной причиной ухода Волкера может быть тот факт, что представители Демократической партии "жаждут его крови". При этом, по мнению сенатора, их дальнейшей целью является президент США.

"Курт Волкер — первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием "Убить Дональда Трампа", — написал Пушков в Twitter.