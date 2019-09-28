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РИА Новости

Пушков прокомментировал сообщения об отставке Волкера

10:26 28.09.2019 (обновлено: 14:40 28.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало.
По словам Пушкова, возможной причиной ухода Волкера может быть тот факт, что представители Демократической партии "жаждут его крови". При этом, по мнению сенатора, их дальнейшей целью является президент США.
"Курт Волкер — первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием "Убить Дональда Трампа", — написал Пушков в Twitter.
По его словам, за Волкером последуют другие "жертвы", однако у самого американского лидера есть шансы "выйти сухим из воды".
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 05:51РИА Новости
Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
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Курт ВолкерДональд ТрампАлексей ПушковСШАВ мире
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