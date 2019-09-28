Пушков прокомментировал сообщения об отставке Волкера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало.
По словам Пушкова, возможной причиной ухода Волкера может быть тот факт, что представители Демократической партии "жаждут его крови". При этом, по мнению сенатора, их дальнейшей целью является президент США.
"Курт Волкер — первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием "Убить Дональда Трампа", — написал Пушков в Twitter.
По его словам, за Волкером последуют другие "жертвы", однако у самого американского лидера есть шансы "выйти сухим из воды".