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РИА Новости

Газовый баллон разорвался на террасе бара в центре Минска

10:16 28.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие в Минске
Прохожие в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Ночью на летней террасе одного из баров в центре Минска разорвался газовый баллон, пожар ликвидировали спасатели, сообщило в субботу Минское городское управление МЧС.
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"Двадцать восьмого сентября в 01.41 (совпадает с мск) на номер "101" от очевидцев поступило сообщение о загорании летней террасы бара на первом этаже торгово-административного центра в городе Минске по улице Немига… По прибытии спасателей происходило открытое пламенное горение летней террасы бара", - говорится в сообщении управления, размещенном на сайте МЧС.
Как установлено, в баре загорелась инфракрасная газовая горелка с последующей разгерметизацией газового баллона. Такие горелки предназначены для обогрева помещения.
"От воздействия температуры произошел разрыв баллона, деревянных конструкций летней террасы трапециевидной формы и предметов мебели внутри на площади 20 квадратных метров… Из-за малого количества газовой смеси (пропан-бутан) в баллоне взрыва не было", - отметили в ведомстве.
Спасатели ликвидировали пожар в 01.54. Эвакуация не потребовалась, посетители самостоятельно покинули опасную зону. Никто из них не пострадал.
Как отметили в МЧС, в результате пожара бару нанесен значительный ущерб, пострадали и соседние помещения торгово-административного центра. Одна из версий ЧП - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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