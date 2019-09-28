В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека

БРЯНСК, 28 сен — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

По его словам, информация о ДТП поступила в дежурную часть УМВД Тамбовской области в субботу в 8:25.

"ДТП произошло на границе Тамбовской и Рязанской областей. Два автомобиля — SsanYong и Geely — столкнулись на 350-м километре трассы Р-22 "Каспий". В результате погибли четыре человека: водитель Geely и три человека из второго автомобиля", — сказал собеседник агентства.