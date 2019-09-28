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РИА Новости

В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека

10:13 28.09.2019 (обновлено: 20:15 28.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 28 сен — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
По его словам, информация о ДТП поступила в дежурную часть УМВД Тамбовской области в субботу в 8:25.
"ДТП произошло на границе Тамбовской и Рязанской областей. Два автомобиля — SsanYong и Geely — столкнулись на 350-м километре трассы Р-22 "Каспий". В результате погибли четыре человека: водитель Geely и три человека из второго автомобиля", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что автомобиль Geely сгорел.
На месте работает оперативная бригада сотрудников полиции. Федеральная трасса не перекрывалась.
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