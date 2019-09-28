У избирательного участка в Афганистане прогремел взрыв, сообщил источник

КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел возле избирательного участка в Афганистане, где в воскресенье проходят президентские выборы, - в городе Джелалабад в провинции Нангархар при взрыве один человек погиб, четверо пострадали, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на источник, находящийся на месте событий.

"Один человек погиб, четверо пострадали на избирательном участке в школе Amarkhel в районе Сархуд в Нангархаре", - заявил источник.

Ранее взрывы прогремели на избирательном участке в городе Кундуз на севере Афганистана, где один человек погиб, и в Кандагаре, где ранены 15 человек.

Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.