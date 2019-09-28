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РИА Новости

У избирательного участка в Афганистане прогремел взрыв, сообщил источник

10:11 28.09.2019 (обновлено: 10:30 28.09.2019)
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© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные
Афганские военные
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные. Архивное фото
КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел возле избирательного участка в Афганистане, где в воскресенье проходят президентские выборы, - в городе Джелалабад в провинции Нангархар при взрыве один человек погиб, четверо пострадали, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на источник, находящийся на месте событий.
"Один человек погиб, четверо пострадали на избирательном участке в школе Amarkhel в районе Сархуд в Нангархаре", - заявил источник.
Ранее взрывы прогремели на избирательном участке в городе Кундуз на севере Афганистана, где один человек погиб, и в Кандагаре, где ранены 15 человек.
Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.
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Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.
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