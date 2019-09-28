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РИА Новости

Соловьев оценил слова Лаврова о публикации переговоров Путина и Трампа

09:58 28.09.2019 (обновлено: 14:48 28.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности публикаций стенограмм переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Сергей Викторович красавчик: читать чужие письма неприлично. Лучший!" — написал журналист в своем Telegram-канале, комментируя выступление российского министра на Генассамблее ООН.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского.
Переговоры двух президентов стали причиной громкого скандала в США. СМИ сообщили, что американский лидер мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
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Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского проверить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп обвинения отрицает.
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26 сентября, 17:45Акценты
За себя и за того парня, или Сколько вешать в стенограммах?Ну это ж надо: нанести такой удар по таинствам мировой дипломатии. Это как исповедоваться в рупор. Причем не только за себя, но и за того парня. Тот парень, впрочем, не в претензиях. Правильно. Ему теперь на Трампа не обижаться, а молиться надо. И на его переизбрание тоже.
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Владимир СоловьевДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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