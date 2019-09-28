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РИА Новости

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

09:50 28.09.2019 (обновлено: 10:11 28.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сильные дожди придут в Москву со следующей недели, с воскресенья до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что если в субботу обойдется без осадков, то уже в воскресенье во второй половине дня ожидается дождь.
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
Он отметил, что осадков за эти дни выпадет больше, чем за весь сентябрь.
"У нас в сентябре выпало всего 22 миллиметра осадков из 64, а тут выпадет 25", — сказал Тишковец.
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Синоптик также отметил, что при этом будет поступать атлантическое тепло. Ночью будет не прохладнее пяти-десяти градусов, а днем ожидается температура около 15 градусов.
"Днем можно рассчитывать на то, что к среде потеплеет до плюс 14-16 градусов и в целом около 15 градусов, это очень тепло для начала октября, но с дождями", — сказал Тишковец, добавив, что во вторник ожидается рекордно низкое давление — 730 миллиметров ртутного столба.
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