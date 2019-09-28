Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сильные дожди придут в Москву со следующей недели, с воскресенья до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что если в субботу обойдется без осадков, то уже в воскресенье во второй половине дня ожидается дождь.

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.

Он отметил, что осадков за эти дни выпадет больше, чем за весь сентябрь.

"У нас в сентябре выпало всего 22 миллиметра осадков из 64, а тут выпадет 25", — сказал Тишковец.

Синоптик также отметил, что при этом будет поступать атлантическое тепло. Ночью будет не прохладнее пяти-десяти градусов, а днем ожидается температура около 15 градусов.