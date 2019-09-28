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РИА Новости

В порту в Греции загорелся паром, эвакуируют более 600 человек

09:48 28.09.2019 (обновлено: 09:49 28.09.2019)
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник пожарной службы Греции
Сотрудник пожарной службы Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник пожарной службы Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 28 сен - РИА Новости. Пожар произошел на борту парома Olympic Champion в порту Игуменица на западе Греции, началась эвакуация более 600 пассажиров и членов экипажа, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
На борту находятся 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.
Пожар начался в гараже вскоре после выхода парома из порта в Венецию. Судно сразу вернулось в порт, в 8.20 (время совпадает с московским) началась эвакуация людей.
Пожар уже под контролем, так как сразу сработали автоматические системы пожаротушения, сообщает агентство.
Olympic Champion построен в 2000 году, имеет длину 204 метра и ширину 26,13 метра.
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