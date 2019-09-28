Путин заявил об успехах в увеличении численности амурского тигра

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей двадцатого, юбилейного международного фестиваля "День тигра" во Владивостоке, отметив, что в последние годы удалось добиться серьезных результатов в сохранении и увеличении численности амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Международный фестиваль "День тигра" пройдет 29 и 30 сентября уже в двадцатый раз во Владивостоке.
"В последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого "краснокнижного" хищника, в развитии инфраструктуры национальных парков и заповедников, а также многое сделать для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив", - приводятся в телеграмме слова президента.
По мнению президента, праздник собирает на своих площадках тех, кого искренне волнует судьба "хозяина амурской тайги", кто чувствует личную ответственность за сбережение уникальных природных богатств России.
"И конечно, фестиваль служит подлинным украшением общественной, культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока в целом", - добавил Путин.