Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T09:33Z
https://ria.ru/20190928/1559228482.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/19/1558391925_0:28:578:353_1036x0_80_0_0_e58c3ce06df51368559b1b1083a4a3cb.jpg
РИА Новости

Путин заявил об успехах в увеличении численности амурского тигра

09:33 28.09.2019
1614
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр
© Геннадий Шаликов
Амурский тигр. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей двадцатого, юбилейного международного фестиваля "День тигра" во Владивостоке, отметив, что в последние годы удалось добиться серьезных результатов в сохранении и увеличении численности амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Международный фестиваль "День тигра" пройдет 29 и 30 сентября уже в двадцатый раз во Владивостоке.
Амурский тигр вблизи фотоловушки в приморском нацпарке Земля леопарда
20 июня, 04:48РИА Новости
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр "делает селфи"
"В последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого "краснокнижного" хищника, в развитии инфраструктуры национальных парков и заповедников, а также многое сделать для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив", - приводятся в телеграмме слова президента.
По мнению президента, праздник собирает на своих площадках тех, кого искренне волнует судьба "хозяина амурской тайги", кто чувствует личную ответственность за сбережение уникальных природных богатств России.
"И конечно, фестиваль служит подлинным украшением общественной, культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока в целом", - добавил Путин.
2840238
Обсудить 3
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Улов браконьеров
Житель Красноярска незаконно перевозил на буксире краснокнижных осетров
РИА
Новости
Косатка
Минприроды не даст разрешения на вылов белух и косаток в 2020 году
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
В Минприроды практику обмена вторсырья на билеты в кино назвали эффективной
Фестиваль огородных пугал в Токио
Фестиваль огородных пугал проходит в Токио
Лента
новостей
Регионы России. Калининградская область
В Калининградской области возбудили дело из-за массовой гибели рыбы
Морской торговый порт Находка
Экологическую экспертизу акватории Находки проведут весной 2020 года
Удав, найденный в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли живого удава
Зима в Москве
В Башкирии коммунальщики вышли косить траву в снегопад
Дерево желаний на озере Байкал
Байкальские духи, древние легенды и шаманы. Какие тайны хранит Ольхон
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Бундестаг
Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Потапенко
Замгенсека ШОС предложил включить геопарки Башкирии в список ЮНЕСКО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Эксперт на Украине высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния