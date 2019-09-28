Путин заявил об успехах в увеличении численности амурского тигра

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей двадцатого, юбилейного международного фестиваля "День тигра" во Владивостоке, отметив, что в последние годы удалось добиться серьезных результатов в сохранении и увеличении численности амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Международный фестиваль "День тигра" пройдет 29 и 30 сентября уже в двадцатый раз во Владивостоке.

"В последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого "краснокнижного" хищника, в развитии инфраструктуры национальных парков и заповедников, а также многое сделать для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив", - приводятся в телеграмме слова президента.

По мнению президента, праздник собирает на своих площадках тех, кого искренне волнует судьба "хозяина амурской тайги", кто чувствует личную ответственность за сбережение уникальных природных богатств России.