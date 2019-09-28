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РИА Новости

СМИ: на борту загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

09:32 28.09.2019 (обновлено: 11:41 28.09.2019)
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© REUTERS / YonhapПожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
© REUTERS / Yonhap
ТОКИО/МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были граждане России и Филиппин, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей.
Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, среди 25 моряков — десять россиян или украинцев, в том числе и капитан.
По данным Ренхап, около 10:51 по местному времени (4:51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.
Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, их национальная принадлежность неизвестна. Они также были эвакуированы.
К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.
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Южная КореяРоссияФилиппиныВ мире
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