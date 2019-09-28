Американка чуть не умерла после посещения маникюрного салона

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Жительница американского города Ноксвилл Джейн Шарп заразилась смертельно опасной инфекцией в маникюрном салоне, сообщает NewsChannel5.
По словам Шарп, во время маникюра мастер уколол ее палец, однако она не придала этому никакого значения. Через несколько часов палец начал опухать, а уже наутро отек распространился до локтя.
Дочь посоветовала матери незамедлительно обратиться в больницу, где женщине поставили диагноз "некротический фасциит". Эта редкая бактериальная инфекция с большой скоростью поражает верхний слой кожи и подкожную клетчатку.
Медики отметили, что если бы американка обратилась к ним позже, то могла бы потерять всю руку.
"Я сразу вспомнила о мужчине из Флориды, который умер от такой же инфекции за 48 часов", — вспоминает Шарп.
Сейчас женщина судится с маникюрным салоном.