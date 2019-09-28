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РИА Новости

В Москве в субботу ожидают "классическую золотую осень"

09:29 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Комфортная погода без осадков, "классическая золотая осень" ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Переменная облачность, без осадков, в Москве сегодня плюс 12-14, по области от 10 до 15 градусов, в общем, идеальная, комфортная погода, золотая осень классическая", - сказал Тишковец.
Золотая осень
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Метеоролог также добавил, что ветер южных направлений, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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