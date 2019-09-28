В Москве в субботу ожидают "классическую золотую осень"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Комфортная погода без осадков, "классическая золотая осень" ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Переменная облачность, без осадков, в Москве сегодня плюс 12-14, по области от 10 до 15 градусов, в общем, идеальная, комфортная погода, золотая осень классическая", - сказал Тишковец.