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РИА Новости

В Южной Корее прогремел взрыв на судне, есть пострадавшие

09:23 28.09.2019 (обновлено: 09:31 28.09.2019)
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© Flickr / Joel BurslemЮжнокорейский порт Ульсан
Южнокорейский порт Ульсан
© Flickr / Joel Burslem
ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Не менее девяти человек пострадали при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей.
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По данным агентства, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. По данным местных властей, все члены экипажа – иностранные граждане.
Также сообщается, что огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой грузовой корабль, который был пришвартован рядом. На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности не известно. Они также были эвакуированы.
По последним данным, не менее девяти человек пострадали при пожарах. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара на обоих судах и предпринимаются меры по недопущению распространения огня на соседние корабли.
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УльсанЮжная КореяВ мире
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