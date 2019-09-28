Более 30 бомб обнаружены в Кандагаре накануне президентских выборов

КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. По меньшей мере 31 взрывное устройство было обнаружено и обезврежено в провинции Кандагар накануне президентских выборах в Афганистане, сообщил РИА Новости представитель губернатора провинции Ахмад Бахир Ахмади.
"Вчера вечером 31 бомба была обнаружена и обезврежена", - заявил он.
Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.
Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.
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