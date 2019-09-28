Один человек пострадал из-за взрыва на избирательном участке в Афганистане

КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал в субботу утром в результате взрыва на избирательном участке в городе Кундуз на севере Афганистана, где проходят президентские выборы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кундуз - столица одноименной провинции, он располагается приблизительно в 240 километрах от Кабула.
Избирательные участки в Афганистане открылись в субботу утром. Президентские выборы проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и на фоне угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до них в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.
Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.