В Минздраве прокомментировали запрет курения на балконах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Минздраве положительно оценили изменение правил противопожарного режима, предусматривающее запрет на использование открытого огня на балконах жилых домов. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своем В Минздраве положительно оценили изменение правил противопожарного режима, предусматривающее запрет на использование открытого огня на балконах жилых домов. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале

"На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении", — написал чиновник.

Замминистра добавил, что пожар угрожает не только курильщикам, приведя в пример ситуацию, когда выброшенный с балкона окурок ветром заносит на нижние этажи.

Новые правила

Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

В МЧС пояснили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.