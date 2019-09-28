В Минздраве прокомментировали запрет курения на балконах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Минздраве положительно оценили изменение правил противопожарного режима, предусматривающее запрет на использование открытого огня на балконах жилых домов. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.
"На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении", — написал чиновник.
Замминистра добавил, что пожар угрожает не только курильщикам, приведя в пример ситуацию, когда выброшенный с балкона окурок ветром заносит на нижние этажи.
Новые правила
Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
В МЧС пояснили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.
В ведомстве отметили также, что курение может привести даже к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка произойдет пожар.
27 сентября, 13:59РИА НовостиВ МЧС рассказали о преимуществах запрета курения на балконах