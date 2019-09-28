В ЛНР заявили о восьми обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 26 сентября украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 27 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Золотое-5, Красный Яр, Логвиново, Калиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.