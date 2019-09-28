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РИА Новости

Количество пострадавших от взрыва в Кандагаре возросло до 15

08:19 28.09.2019
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© AFP 2019 / Jawed TanveerАфганская полиция возле аэропорта в Кандагаре
Афганская полиция возле аэропорта в Кандагаре
© AFP 2019 / Jawed Tanveer
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при взрыве у избирательного участка в городе Кандагар на юге Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы региональной больницы.
"Взрыв произошел снаружи избирательного участка в городе Кандагар, и 15 человек, все из них мужчины, были ранены и доставлены в больницу", - сказал он.
Ранее телеканал Tolo News сообщил, что избирательные участки открылись в субботу утром в Афганистане в день президентских выборов.
Они проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и на фоне угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до них в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
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Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.
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Абдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайАфганистанКандагарВ мире
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