Количество пострадавших от взрыва в Кандагаре возросло до 15

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при взрыве у избирательного участка в городе Кандагар на юге Афганистана, передает агентство Пятнадцать человек пострадали при взрыве у избирательного участка в городе Кандагар на юге Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы региональной больницы.

"Взрыв произошел снаружи избирательного участка в городе Кандагар, и 15 человек, все из них мужчины, были ранены и доставлены в больницу", - сказал он.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что избирательные участки открылись в субботу утром в Афганистане в день президентских выборов.

Они проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и на фоне угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до них в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.