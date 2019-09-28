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РИА Новости

Посетитель устроил стрельбу в московском клубе

08:08 28.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Инцидент произошел в ночном клубе 15-й Парковой улице. По словам представителя пресс-службы, один из участников, по предварительным данным из травматического пистолета ранил двух оппонентов. Один пострадавший был госпитализирован, второй отказался.
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
27 сентября, 08:48Радио Sputnik
Появилось видео с места стрельбы в одном из московских общежитий
"Злоумышленник скрылся с места на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску", - сказал собеседник агентства.
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МВД РФМоскваПроисшествия
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