Посетитель устроил стрельбу в московском клубе

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в ночном клубе 15-й Парковой улице. По словам представителя пресс-службы, один из участников, по предварительным данным из травматического пистолета ранил двух оппонентов. Один пострадавший был госпитализирован, второй отказался.