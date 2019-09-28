СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова двухгодичной давности, в ходе которой Трамп заявил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах, сообщает Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова двухгодичной давности, в ходе которой Трамп заявил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, записанный разговор состоялся в 2017 году в Овальном кабинете между Трампом, Лавровым и тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Источники издания отметили, что сотрудники были крайне обеспокоены высказыванием Трампа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом президент прощал Россию за "вмешательство" и поощрял подобную политику.

Один из источников рассказал газете, что Трамп также посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он отметил, что если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями.

Кроме того, по словам собеседников газеты, во время этого разговора Трамп раскрыл секретные данные об источнике разведданных о террористической группировке "Исламское государство"*.

Как сообщили источники издания, чтобы не допустить утечек информации, доступ к меморандуму, составленному по итогам этой встречи, был жестко органичен малым кругом лиц, обладавших высшей категорией доступа.

Ранее анонимный информатор из разведсообщества в жалобе руководству Национальной разведки сообщил, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена – Хантера Байдена. Белый дом, как утверждал осведомитель, старался ограничить доступ к записям и расшифровкам этого и других разговоров, перенеся их в секретную компьютерную сеть, не предназначенную для этих целей.

Чтобы избежать обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, выражал надежду, что в отношениях США и России дело до обнародования разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина не дойдет. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Белый дом ограничивал доступ к записям телефонных разговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.