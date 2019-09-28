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РИА Новости

СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова

06:42 28.09.2019
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова двухгодичной давности, в ходе которой Трамп заявил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, записанный разговор состоялся в 2017 году в Овальном кабинете между Трампом, Лавровым и тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Источники издания отметили, что сотрудники были крайне обеспокоены высказыванием Трампа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом президент прощал Россию за "вмешательство" и поощрял подобную политику.
Один из источников рассказал газете, что Трамп также посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он отметил, что если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями.
Кроме того, по словам собеседников газеты, во время этого разговора Трамп раскрыл секретные данные об источнике разведданных о террористической группировке "Исламское государство"*.
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Как сообщили источники издания, чтобы не допустить утечек информации, доступ к меморандуму, составленному по итогам этой встречи, был жестко органичен малым кругом лиц, обладавших высшей категорией доступа.
Ранее анонимный информатор из разведсообщества в жалобе руководству Национальной разведки сообщил, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена – Хантера Байдена. Белый дом, как утверждал осведомитель, старался ограничить доступ к записям и расшифровкам этого и других разговоров, перенеся их в секретную компьютерную сеть, не предназначенную для этих целей.
Чтобы избежать обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, выражал надежду, что в отношениях США и России дело до обнародования разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина не дойдет. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Белый дом ограничивал доступ к записям телефонных разговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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