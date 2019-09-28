Американский беспилотник провел разведку у границ России

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России. Соответствующую информацию распространил в Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России. Соответствующую информацию распространил в Twitter ресурс Plane Radar.

20:05 мск.

Закончил, мониторинг линии разграничения на Донбассе, приступил к разведке вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/wwC3hVy565 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 сентября 2019 г.

По данным портала, летательный аппарат Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы в пятницу утром, "отметился" в воздушном пространстве Греции, Болгарии, Румынии и Украины, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем направился в сторону российского черноморского побережья, облетев южный берег Крыма.

В 22:40 мск беспилотник закончил свою работу и отправился на аэродром базирования.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.