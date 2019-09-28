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РИА Новости

Американский беспилотник провел разведку у границ России

06:23 28.09.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России. Соответствующую информацию распространил в Twitter ресурс Plane Radar.
По данным портала, летательный аппарат Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы в пятницу утром, "отметился" в воздушном пространстве Греции, Болгарии, Румынии и Украины, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем направился в сторону российского черноморского побережья, облетев южный берег Крыма.
В 22:40 мск беспилотник закончил свою работу и отправился на аэродром базирования.
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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