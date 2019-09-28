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РИА Новости

В Кремле ответили на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

06:06 28.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. У России нет планов по "воссозданию Советского Союза" к 2024 году, как об этом заявлял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов нет", - заявил он.
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Также Саакашвили сообщил, что с Россией ведутся переговоры относительно нейтрального статуса Грузии, что может способствовать невхождению страны в НАТО и Евросоюз. Однако источники информации не были указаны.

Выпады Саакашвили в адрес России

Саакашвили регулярно делает резонансные заявления в адрес России и ее граждан. Так, ранее он обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
"Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила", — заявил политик, комментируя обострение отношений между Москвой и Тбилиси после развернувшихся в июне протестов из-за визита в Грузию делегации российских депутатов.
Кроме того, экс-президент Грузии утверждал, что "любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна", а также видел "интерес России" в беспорядках в Панкисском ущелье Грузии из-за планов строительства малой ГЭС.
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
19 мая, 07:34РИА Новости
Саакашвили дал Зеленскому совет по отношениям с Москвой

"Жилось лучше"

При этом экс-президент ранее признавал, что Украине жилось лучше в составе СССР.
"Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, (была. — Прим. ред.) какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда", — посетовал Саакашвили.
По его словам, место в парламенте должны получить молодые политики, антикоррупционеры и люди с хорошей репутацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 20:53РИА Новости
Песков опроверг сообщения о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС
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НАТОЕвросоюзМихаил СаакашвилиДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСССРГрузияУкраинаВ мире
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