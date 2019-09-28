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РИА Новости

В Якутии столкнулись два парома

05:54 28.09.2019 (обновлено: 06:04 28.09.2019)
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкРека Лена в Якутии. Архивное фото
Река Лена в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Редькин
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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Два частных парома, перевозившие более 40 единиц техники, столкнулись в Якутии во время переправы на реке Лене, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Инцидент произошел в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.
"В результате столкновения паром, который заходил к причалу, получил повреждения носовой части, на борту находилось 24 единицы техники, из них восемь грузовых автомобилей и 16 легковых, вся техника разгружена на причале Нижнего Бестяха. Второй паром, который отходил от берега, получил повреждения левого борта, на борту находилось 20 единиц техники, восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Погибших, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Розлива топлива нет. На месте происшествия работает работник центра ГИМС.
Это второй подобный случай за неделю. Двадцать третьего сентября на переправе Якутск - Нижний Бестях столкнулись два парома с людьми, обошлось без пострадавших. Комиссия Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции начала проверку инцидента. По информации ГУ МЧС, паромы принадлежали частным перевозчикам "Первая паромная переправа" и "Ассоциация строителей АЯМ".
Река Лена в Якутии. Архивное фото
23 сентября, 09:11Радио Sputnik
Два парома с людьми столкнулись на реке Лена в Якутии
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