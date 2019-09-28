В Якутии столкнулись два парома

"В результате столкновения паром, который заходил к причалу, получил повреждения носовой части, на борту находилось 24 единицы техники, из них восемь грузовых автомобилей и 16 легковых, вся техника разгружена на причале Нижнего Бестяха. Второй паром, который отходил от берега, получил повреждения левого борта, на борту находилось 20 единиц техники, восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Погибших, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.