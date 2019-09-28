Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Найти замену Курту Волкеру на посту спецпредставителя США по Украине будет сложно, но политика Вашингтона не изменится, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете, экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в госдепартаменте и аппарате Волкера.

"Курт был опытным и эффективным дипломатом. Его будет сложно заменить, но политика останется прежней", - сказал он в субботу РИА Новости.

По мнению Хербста, отставка Волкера не повлияет напрямую на минские переговоры, но может уменьшить на некоторое время роль США в дипломатических усилиях по завершению войны в Донбассе.

"В то время как большинство республиканцев и демократов горячо поддерживают Украину и курс, которого придерживался Курт, специфический подход (президента США Дональда) Трампа к Украине породил партийные страсти. И в этих непростых обстоятельствах действия Курта стали противоречивыми", - так эксперт прокомментировал возможные причины ухода Волкера.

Имя Волкера было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где начато парламентское расследование с целью довести дело до импичмента Трампа.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа. При этом основным проводником идей президента, по словам анонима, был его адвокат Руди Джулиани, с которым Волкер и Сондланд даже якобы имели разговор, где старались "снизить ущерб" этих идей для национальной безопасности США.

Двое дипломатов, говорится в документе, старались помочь представителям украинской администрации понять разнящиеся сообщения, поступавшие, с одной стороны, по официальным каналам, и с другой – от Джулиани.