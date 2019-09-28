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РИА Новости

Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера

05:51 28.09.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Найти замену Курту Волкеру на посту спецпредставителя США по Украине будет сложно, но политика Вашингтона не изменится, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете, экс-посол США на Украине Джон Хербст.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения отставки пока не поступало. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в госдепартаменте и аппарате Волкера.
"Курт был опытным и эффективным дипломатом. Его будет сложно заменить, но политика останется прежней", - сказал он в субботу РИА Новости.
По мнению Хербста, отставка Волкера не повлияет напрямую на минские переговоры, но может уменьшить на некоторое время роль США в дипломатических усилиях по завершению войны в Донбассе.
"В то время как большинство республиканцев и демократов горячо поддерживают Украину и курс, которого придерживался Курт, специфический подход (президента США Дональда) Трампа к Украине породил партийные страсти. И в этих непростых обстоятельствах действия Курта стали противоречивыми", - так эксперт прокомментировал возможные причины ухода Волкера.
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Не одни демократы: эксперты назвали, кому выгодна тема с импичментом ТрампаПолитологи и парламентарии оценили перспективы досрочной отставки президента США и рассказали, почему история с импичментом поможет как оппонентам Трампа, ему самому и не только.
Имя Волкера было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где начато парламентское расследование с целью довести дело до импичмента Трампа.
В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа. При этом основным проводником идей президента, по словам анонима, был его адвокат Руди Джулиани, с которым Волкер и Сондланд даже якобы имели разговор, где старались "снизить ущерб" этих идей для национальной безопасности США.
Двое дипломатов, говорится в документе, старались помочь представителям украинской администрации понять разнящиеся сообщения, поступавшие, с одной стороны, по официальным каналам, и с другой – от Джулиани.
Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил в этой связи, что все сотрудники госдепартамента на Украине действовали корректно и в интересах двух стран, однако не стал вдаваться в подробности.
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Курт ВолкерГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
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