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РИА Новости

СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"

05:49 28.09.2019 (обновлено: 07:02 28.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Новорожденный. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд города Дижон на востоке Франции вынес решение, запрещающее называть ребенка именем "Джихад", сообщает радиостанция France Info.
По данным радиостанции, в ноябре 2018 года жительница агломерации Дижона родила сына и решила назвать его "Джихад". Спустя месяцы рассмотрения дела судья по семейным вопросам вынес свой вердикт и объявил это имя "вредящим интересам ребенка".
"Даже если имя "Джихад" является именем, используемым в арабском мире, и означающим ... священную борьбу, священную войну, труд, усилия, и несущим, таким образом, положительный смысл, оно продолжает оставаться в общественном мнении и с учетом нынешнего террористического контекста ассоциироваться с исламистскими фундаменталистскими движениями", - говорится в заявлении магистрата.
Как сообщает радиостанция, ребенку дадут имя "Джахид".
Семья. Архивное фото
2 марта 2018, 17:55РИА Новости
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