СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"

"Даже если имя "Джихад" является именем, используемым в арабском мире, и означающим ... священную борьбу, священную войну, труд, усилия, и несущим, таким образом, положительный смысл, оно продолжает оставаться в общественном мнении и с учетом нынешнего террористического контекста ассоциироваться с исламистскими фундаменталистскими движениями", - говорится в заявлении магистрата.