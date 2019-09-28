Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем

ТОКИО, 28 сен – РИА Новости. Глава американской компании Google Сундар Пичаи в интервью японской газете " Глава американской компании Google Сундар Пичаи в интервью японской газете " Никкэй " выразил надежду на то, что торговые переговоры между США и Китаем завершатся "соглашением, которое было бы выгодно для всех".

Отвечая на вопрос журналиста о том, оказывают ли напряженные торговые отношения между Вашингтоном и Пекином негативное влияние на ведение бизнеса, Пичаи ответил, что корпорация "следует американскому закону".

"Переговоры по торговле между двумя странами важны, и я полагаю, в настоящее время ведется обсуждение. Я надеюсь на достижение соглашения, которое было бы выгодно всем", - подчеркнул глава Google.

Вместе с этим, Сундар Пичаи подчеркнул, что факт существования торговой войны между двумя странами остается фактом, поэтому у корпорации "нет другого выхода, кроме как вести дела в условиях текущей ситуации".

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.