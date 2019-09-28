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РИА Новости

Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах

05:24 28.09.2019 (обновлено: 07:00 28.09.2019)
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© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн публично намекнул основателю компании SpaceX Илону Маску, что НАСА ожидает от него большего в осуществлении пилотируемых пусков.

"Жду завтрашнего объявления SpaceX. Между тем (программа) коммерческих пилотируемых полетов на годы отстает от графика. НАСА хочет видеть не меньший энтузиазм, сосредоточенный на вложениях американского налогоплательщика. Пора доставлять!" - написал он в субботу в своем Twitter.

Это было сделано на фоне публикаций Илоном Маском изображений завершения сборки на стартовой площадке ракеты Starship. Именно ему будет посвящено некое заявление, которое упомянул Брайденстайн. Многоразовый корабль Starship задуман для совершения полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), создаваемой SpaceX.
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НАСА после закрытия программы отправки в космос шаттлов отправляет астронавтов на борт Международной космической станции (МКС) на российских ракетах. Однако управление стремится делать это при помощи американских частных компаний. В частности, программами пилотируемых полетов занимаются SpaceX и Boeing. Первая разрабатывает корабль Crew Dragon, вторая – Starliner.
Crew Dragon был один раз успешно испытан без экипажа, запуск с экипажем, который должен был состояться уже в сентябре этого года, был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения в апреле. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт будет осуществлен 30 декабря этого года.
Boeing пока не провел испытательные пуски Starliner к МКС без экипажа. Первый такой полет был запланирован на август, однако потом его несколько раз переносили. По данным источников РИА Новости, теперь он назначен на 28 октября, а первый пилотируемый полет ориентировочно состоится 30 декабря, как и Crew Dragon.
Сами компании пока не подтвердили эту информацию.
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