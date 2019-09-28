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РИА Новости

"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео

05:23 28.09.2019
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Концерн "Калашников" опубликовал видео "экстремального теста" автомата АК-74М, целью которого стало испытание оружия на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
Для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов, при этом тестируемый автомат был 2014 года выпуска и уже имел некоторую степень износа. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу очередями, меняя один магазин за другим, до полного отказа оружия.
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После 587 выстрелов у испытуемого АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, на самом цевье появилось пламя. После остывания на автомате были обнаружены следы побежалости (поверхностной окисной пленки. – прим. ред.), цевье и накладка газовой трубки "калашникова", выполненные из полиамида, расплавились, ствол оружия искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза.
При этом возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.
В концерне "Калашников" отметили, что по требованиям Министерства обороны автомат должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению. Таким образом, специалисты концерна выяснили, что АК-74М не просто отвечает требованиям оборонного ведомства, а превосходит их.
Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.
Автомат Калашникова (АК)
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Легендарный КалашниковГордость российских оружейников - автомат, сконструированный в 1947 году Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Ria.ru предлагает пользователям ознакомиться с характеристиками самого распространенного в мире стрелкового оружия.
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АК-74Калашников (концерн)РоссияБезопасность
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