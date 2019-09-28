Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США

ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил РИА Новости, что он не против переноса штаб-квартиры ООН в другую страну.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.
"Почему бы и нет.... Потому что у нас есть сложности. Посмотрите на все эти ограждения кругом", - заявил министр, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности переноса штаб-квартиры организации.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.