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РИА Новости
Культура

Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"

04:58 28.09.2019 (обновлено: 05:03 28.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Владимир Маркони
Актёр Владимир Маркони
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимир Маркони, известный как автор шоу "Реутов ТВ" и ведущий рубрик в "Вечернем Урганте" назвал причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "вДудь".
"Это самая яркая страница в моей биографии. Несколько месяцев я сидел в офисе, все время писал с утра до вечера. Но когда появилось: "Нам нужны шутки про тещу". Я ответил: "Все ясно, чао", — рассказал Маркони.
Телеведущий также отметил, что к моменту ухода из "Уральских пельменей" у него уже было предложение от "Вечернего Урганта". "Я безболезненно и с большим плюсом перешел на "Первый канал", — подытожил Маркони.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
30 декабря 2018, 12:30РИА Новости
Актриса из "Уральских пельменей" рассказала о распаде коллектива
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КультураВладимир МаркониШоу-бизнесКВНСТС (телеканал)Россия
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