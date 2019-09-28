Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимир Маркони, известный как автор шоу "Реутов ТВ" и ведущий рубрик в "Вечернем Урганте" назвал причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "вДудь".
"Это самая яркая страница в моей биографии. Несколько месяцев я сидел в офисе, все время писал с утра до вечера. Но когда появилось: "Нам нужны шутки про тещу". Я ответил: "Все ясно, чао", — рассказал Маркони.
Телеведущий также отметил, что к моменту ухода из "Уральских пельменей" у него уже было предложение от "Вечернего Урганта". "Я безболезненно и с большим плюсом перешел на "Первый канал", — подытожил Маркони.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.
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