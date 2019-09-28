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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз

04:45 28.09.2019 (обновлено: 05:04 28.09.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelВоеннослужащий турецкой армии
Военнослужащий турецкой армии
© AP Photo / Emrah Gurel
Военнослужащий турецкой армии. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем завил РИА Новости, что сообщения о создании турецких военных баз в зоне безопасности на северо-востоке Сирии являются "просто слухами".
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
"Это просто слухи и ложь... Это наши территории и мы будем защищать наш суверенитет", - заявил Муаллем, комментируя заявление Акара о создании военных баз Турции в Сирии.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран 16 сентября, Москва исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии целостность страны будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены оттуда.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииТурцияСирия
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