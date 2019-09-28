В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз

ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем завил РИА Новости, что сообщения о создании турецких военных баз в зоне безопасности на северо-востоке Сирии являются "просто слухами".

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.

"Это просто слухи и ложь... Это наши территории и мы будем защищать наш суверенитет", - заявил Муаллем, комментируя заявление Акара о создании военных баз Турции в Сирии.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.