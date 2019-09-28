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РИА Новости

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

04:35 28.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали сейсмологи в субботу в районе Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в субботу в 03.24 (20.24 пятницы мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 146.6 градуса восточной долготы – в 103 километрах юго-восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Южно-Курильска и села Горячий пляж на Кунашире.
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