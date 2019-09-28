У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в субботу в 03.24 (20.24 пятницы мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 146.6 градуса восточной долготы – в 103 километрах юго-восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.