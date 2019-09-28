Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем

ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем завил РИА Новости, что обсудил конституционный комитет с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, дата первого заседания все еще не определена.

Ранее в качестве возможной даты первого заседания комитета называлось 30 октября. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил журналистам 27 сентября, что комитет может собраться на первое заседание в конце октября, но не обязательно 30-го числа.

"Одной из тем обсуждения (на встрече с генсеком - ред.), касающихся конституционного комитета, было то, как он важен для будущего Сирии", - сказал Муаллем.

"Еще нет... Нет определенной даты", - добавил Муаллем, отвечая на вопрос, определена ли дата первого заседания комитета.

"Это (астанинский процесс - ред.) важно. Это важно и помогает (политическому решению - ред.)... Потому что раньше они помогли решить многие вопросы и они продолжают вести работу, чтобы решить другие вопросы", - добавил глава МИД.