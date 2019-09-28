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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем

04:34 28.09.2019 (обновлено: 04:51 28.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем завил РИА Новости, что обсудил конституционный комитет с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, дата первого заседания все еще не определена.
Ранее в качестве возможной даты первого заседания комитета называлось 30 октября. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил журналистам 27 сентября, что комитет может собраться на первое заседание в конце октября, но не обязательно 30-го числа.
"Одной из тем обсуждения (на встрече с генсеком - ред.), касающихся конституционного комитета, было то, как он важен для будущего Сирии", - сказал Муаллем.
"Еще нет... Нет определенной даты", - добавил Муаллем, отвечая на вопрос, определена ли дата первого заседания комитета.
"Это (астанинский процесс - ред.) важно. Это важно и помогает (политическому решению - ред.)... Потому что раньше они помогли решить многие вопросы и они продолжают вести работу, чтобы решить другие вопросы", - добавил глава МИД.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционного комитета и сообщил, что комитет соберется в ближайшие недели. Он также отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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