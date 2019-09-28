Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не будет давать показания в палате представителей по вопросу импичмента без предварительных консультаций с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отвергает эти обвинения.

"В конечном счете, если бы я согласился, а он (Трамп – ред.) сказал бы "нет", я не смог бы дать показания", - приводит телеканал CNN слова Джулиани.

Адвокат рассказал, что он не обсуждал с президентом возможность дачи показаний, и рассмеялся в ответ на вопрос о том, обеспокоит ли его возможная повестка в суд от палаты представителей.

"Я сочту это за их шутку. Неудачную шутку. У них нет полномочий. Я бы подумал о том, чтобы оспорить такую повестку на том основании, что они не являются уполномоченным комитетом", - ответил Джулиани.

Как сообщалось ранее, Джулиани заявил в четверг телеканалу CNN, что считает "ерундой" все обвинения американского разведчика, согласно которым Джулиани замешан в усилиях по оказанию давления на Украину для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Джулиани также заявил, что воспользуется сообщениями, в которых чиновники госдепа выражали поддержку его работе по Украине, чтобы защитить себя, если такая необходимость возникнет.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.