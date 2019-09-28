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РИА Новости

Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"

04:05 28.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Друзь
Александр Друзь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Друзь. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Александр Друзь в интервью каналу RT прокомментировал свое возвращение в передачу "Что? Где? Когда?", не исключив при этом своего появления в предстоящем выпуске программы.
"На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. <...> Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела", — заявил Друзь.
Александр Друзь
23 сентября, 17:50РИА Новости
Бер назвал решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" позорным
По его словам, в этом сезоне программы он участвовать не будет, так как на него уже заявлен другой игрок.
"Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится — я сяду (за игровой стол. – прим. ред.)", — добавил магистр "Что? Где? Когда?".

Скандал с подкупом

В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.
По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не собирались выигрывать нечестным путем.
В результате скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок, а сам Друзь извинился за репутационный ущерб, причиненный игре. Позднее создатели передачи сообщили о возвращении Друзя в клуб "Что? Где? Когда?".
Александр Друзь
23 сентября, 16:24РИА Новости
Первый канал прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"
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Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"Александр ДрузьРоссияОбщество
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